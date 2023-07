Energiewende in der Schweiz – Zweites Solarkraftwerk in den Alpen stark redimensioniert Nach einer ersten Ankündigung wurde es still um das geplante Grossprojekt Vispertal Solar. Jetzt wird klar: Nur die Hälfte wird wohl realisiert – wegen des fehlenden Netzanschlusses. Cyrill Pinto

Testanlage auf über 2400 Meter über Meer: Auf der Mattwaldalp oberhalb von Eisten VS wird zurzeit das Solarstrompotenzial gemessen. Foto: Cyrill Pinto

Für Wanderer auf dem Saaser Höhenweg ist die Zukunft der Schweizer Energieversorgung fast nicht sichtbar. Nur wer auf dem Rastplatz Siwibode seinen Blick von den 4000ern im Süden abwendet und in Richtung Norden blickt, sieht die schwarzen, kleinen Punkte am gegenüberliegenden Hang. Auf der Mattwaldalp, rund 2400 Meter über Meer, liefert die Testanlage des regionalen Energieversorgers Enalpin in diesen Tagen wichtige Daten zur produzierten Strommenge. Je sieben Panels stehen in drei Reihen auf der mit Steinen durchzogenen Alp, auf die sich kein Wanderer verirrt. Nur ein paar Walliser Schwarznasenschafe weiden weiter oben.