FCW testet gegen Aarau – Zweites Spiel, zweiter Sieg – Winterthur schlägt Aarau Der FC Winterthur gewinnt auch seinen zweiten Test in dieser Saison. Er schlägt Aarau 2:0.

Randy Schneider zeigte viele gute Ansätze im Spiel nach vorne. Er kam mehrfach hinter die gegnerische Abwehr und konnte von dort seine Mitspieler lancieren. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Lange waren die Rollen zwischen dem FC Winterthur und dem FC Aarau umgekehrt. Die Aargauer als «die Unabsteigbaren» in der Super League, der FCW erstklassig-zweitklassig in der Challenge League, nun sind die Rollen anders. Der FCW ist in der Super League, der FCA hat als Challenge-League-Team Ambitionen auf den Aufstieg. Dazwischen verkam das Duell zum Derby der beiden Teams mit den kultigsten Stadien in der Schweiz.

Die neue Rollenverteilung zeigte sich in der ersten Halbzeit überraschend klar. Der FCW war spielbestimmender, war ideenreicher, war ballsicherer, war schlicht und einfach besser. Die Aarauer hatten, abgesehen von der ersten Szene in der fünften Minute, als Milot Avdyli den Winterthurer Aussenverteidiger Souleymane Diaby aussteigen liess, kaum eine Chance.

Jankewitz und Buess treffen

Der FCW hingegen spielte mutig nach vorne. Das offensive Mittelfeld mit Nishan Burkart, Matteo Di Giusto und Randy Schneider zeigte sich beweglich und überforderte die Aarauer Abwehr oft mit ihrem Tempo. Auffällig dabei war zum einen, dass die Winterthurer relativ einfach in den Rücken der Abwehr kamen, und zum anderen – und das vor allem auch im Vergleich zum letzten Jahr: Der FCW schlug kaum Flanken, sondern brachte den Ball fast ausschliesslich flach ins Zentrum.

Zweites Spiel, zweites Tor: Alexandre Jankewitz trifft gegen Aarau zum 1:0. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

So auch in der 28. Minute, als Alexandre Jankewitz eine solche flache Hereingabe verwertete. Es war die logische Folge, denn der FCW hatte viele Chancen. Er war jedoch zu wenig klar beim letzten Ball. Und: «In der Box sind wir noch nicht so präsent, wie ich mir das wünsche», sagte Patrick Rahmen nach dem Spiel. Der neue FCW-Trainer stand zum ersten Mal an der Seitenlinie. Er sah einen guten Test gegen einen valablen Gegner.

Das zweite Tor erzielte Roman Buess, es war beinahe eine Kopie seines Tores von letzter Woche gegen YF Juventus. Er drehte von der Strafraumgrenze einen Freistoss über die Mauer ins Tor – wie gegen YF sah auch gegen Aarau der Torhüter dabei nicht wahnsinnig gut aus.

Risikofreudigere Innenverteidigung

Insbesondere das Spiel gegen den Ball habe ihm gefallen, sagte Rahmen nach dem Spiel. Dabei fielen zwei Sachen auf. Erstens versuchte der FCW, höher zu stehen und den Gegner früher unter Druck zu setzen. Und zweitens: Basil Stillhart in den ersten 60 Minuten und Roy Gelmi danach interpretierten ihre Rolle etwas offensiver. Sie stachen aus dem Abwehrverbund heraus und unterbanden jeweils gleich den ersten Pass der Aarauer nach vorne. Das birgt ein gewisses Risiko, dieses könne man aber durchaus mal gehen, meinte Rahmen. Vor allem bei Stillhart zahlte sich dieses Risiko mehrmals aus. Er kam immer wieder zu Ballgewinnen.

Nach 60 Minuten tauschte Rahmen sein ganzes Personal. Das zeigte vor allem, dass der FC Winterthur einen sehr grossen Kader hat – mit Granit Lekaj, Samir Ramizi, Luca Zuffi, Neftali Manzambi und Adrian Gantenbein fehlten nämlich fünf weitere Spieler verletzt. Zudem wollte Rahmen alle Spieler in einem Nahezuernstkampf sehen. Dass Zuffi nicht spielte, sei eine reine Vorsichtsmassnahme. Der Neuzugang hat muskuläre Probleme im Rücken.

Mit dem Wechseln verlor der FCW etwas die Dominanz. Die Arbeit gegen den Ball war nicht mehr gleich konsequent. Die beste Chance hatte Aldin Turkes nach einer Flanke von Michael Gonçalves – er brachte den Ball nicht aufs Tor. «Wir müssen uns noch etwas darauf einstellen, dass wir vorne drin einen grossen Mann haben», sagte Rahmen. Diesen hätte man noch öfters suchen können, so Rahmen. Insgesamt war der Trainer aber zufrieden, der Niveauunterschied zwischen den beiden Teams war offensichtlich. Es war Super League gegen Challenge League, auch wenn der FCW nur zwei Tore erzielte. Für das Dritte hätte man mehr Präsenz in der Box haben müssen, klarer spielen oder den grossen Mann öfters finden sollen. Dafür hat der FCW aber noch zwei Wochen Zeit. Dann trifft er zu Hause auf den FC Luzern. Zuvor testen die Winterthurer aber noch am Dienstagabend gegen den SC Brühl St. Gallen.

FC Winterthur – FC Aarau 2:0 (2:0) Infos einblenden Schützenwiese. 1500 Zuschauende. SR: Schmölzer. Tore: 28. Jankewitz 1:0. 45. Buess 2:0. FCW: Kuster (46. Pukaj); Sidler, Stillhart, Schmid, Diaby; Corbaz, Jankewitz; Schneider, Di Giusto, Burkart; Buess. FCW ab 61.: Pukaj; Gonçalves, Gelmi, Lüthi, Schättin; Arnold, Holenstein; Ballet, Rodriguez, Chiappetta; Turkes. FCA: Hirzel (46. Hübel); Qollaku, Cvetkovic, Thaler, Conus; Njie, Jäckle; Da Silva, Fazliu, Avdyli (46. Krasniqi); Almeida. FCA ab 61.: Hübel; Wetz, Hasani, Kessler, Okafor; Derbaci, Schwegler; Krasniqi, Candé, Gebreyesus; Toure. Bemerkung: FCW ohne Lekaj, Ramizi, Zuffi, Manzambi und Gantenbein (alle verletzt), Abaz (nicht aufgeboten). Aarau ohne Demhasaj, Kronig, Gjorgjev (nicht aufgeboten).

