Analyse zum 74. Festival - Die Brutalitäten des neuen Locarno-Leiters

Der neue künstlerische Leiter Giona Nazzaro am 3. August auf der Bühne der Piazza Grande. Foto: Alessandro Crinari (Locarno Film Festival, Ti-Press)

Gewusst haben es alle: Entweder Impfzertifikat oder Test, sonst gibts keinen Platz auf der Piazza Grande und im Fevi, dem grössten Kinosaal. Dass es dann so aussehen würde wie im grossartig heftigen Film «Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash», wo einem Gangster ein Trinkhalm so weit ins Nasenloch hineingehauen wurde, dass er Blut spuckte – das hätte man auch nicht gedacht. «Wäh», machte das Publikum. Was für ein Nasenabstrich!

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Gut gepasst hat die Szene. Locarno war eine Art Testlager für den Einsatz des Covid-Zertifikats, und es hat funktioniert. Klar, für einen Festivalleiter gibt es dankbarere Aufgaben als die, dem Saal vor jeder Vorführung einzuschärfen, die Gesichtsmaske correttamente zu tragen (das Aufpasserteam griff zuweilen auch während des Films ein, wenn sie jemandem von der Nase rutschte).