Zwischen Dolce Vita und Spitzensport – Die Minigolf-Virtuosen vom Eselriet Der lokale Minigolfclub fristet in Illnau-Effretikon ein Nischendasein, in der Szene gehört er zu den angesehensten Adressen des Lands. Eine Ursachenforschung am Vereinsnachmittag. Matthias Müller , Matthias Müller (Foto)

Nachwuchsrekrutierung als Lebensaufgabe: Wolfgang Wicki, Präsident des Minigolfclubs Effretikon . Foto: Matthias Müller

Wenn Nationen Sportarten hervorbringen, dann ist die Bindung in der Regel innig. In England wird der Fussball vergöttert, in Kanada wird Eishockey zelebriert, in Deutschland sind Handballer Helden. Auch die Schweiz hat der Welt einen Sport geschenkt: das Minigolf, das der Genfer Paul Bongni 1954 durch die Patentierung des Namens und den Bau der ersten normierten Anlage in Ascona erschaffen hat. Doch die Beziehung zwischen den Schweizern und ihrem Sport scheint eher ambivalent.