Zweiter Sieg der FCW-Frauen – Zwischen Freude und Trübsal Eine Woche nach ihrem ersten NLB-Sieg überhaupt haben die Fussballerinnen des FC Winterthur mit einem 6:2-Erfolg in Luzern nachgedoppelt. Markus Wyss

Elena Van Niekerk erzielte in Luzern die Hälfte der Tore für den FC Winterthur. Enzo Lopardo

Die Gefühle der Winterthurer Fussballerinnen in den vergangenen Tagen sind gemischt. Einerseits freuten sich die Aufsteigerinnen in die NLB an ihren beiden ersten Siegen in der neuen Spielklasse überhaupt. Andererseits sind sie bedrückt, weil sich Leistungsträgerin Sarah Akanji vor einer Woche gegen Küssnacht schwer verletzt hat. «Inzwischen wissen wir, dass sich Sarah die Achillessehne gerissen hat und neun Monate lang ausfällt», sagt Trainerin Adrienne Krysl betrübt.

Diese Hiobsbotschaft habe im Team grosse Schatten geworfen. «Wir waren traurig, zum anderen wollten wir eine Trotzreaktion zeigen, indem wir uns an Sarahs toller Einstellung orientieren», erklärt Krysl. Das gelang bei NLB-Mittelfeldclub Luzern. Der Aufsteiger aus Winterthur siegte gleich 6:2, nachdem er nach einer 2:0-Führung in der 65. Minute den Ausgleich hatte hinnehmen müssen. Ab der 72. Minute schossen die Gäste dann aber noch vier Tore. «Die gute Startphase in Luzern gab uns Selbstvertrauen», hielt Krysl fest. Besonders Elena Van Niekerk strotzte plötzlich davon - sie schoss insgesamt drei Tore.