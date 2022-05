Jagdrevier in Weisslingen – Zwischenlösung im Jagdpacht-Streit gefunden Nachdem die Gemeinde Weisslingen den bestehenden Pachtvertrag vorzeitig aufgelöst hat, übernimmt nun vorläufig eine andere Jagdgesellschaft die Wildhut. Heinz Zürcher

Die Gemeinde war mit der Jagdgesellschaft Weisslingen-Dettenried nicht mehr zufrieden. Symbolfoto: Madeleine Schoder

Die Jagdgesellschaft Oholz-Böld übernimmt interimistisch die Aufrechterhaltung der Wildhut in Weisslingen. Das schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Mit der ortsansässigen Jagdgesellschaft habe der Gemeinderat eine entsprechende Vereinbarung ausgearbeitet und unterzeichnet, welche per sofort in Kraft trete.