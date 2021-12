EHC Winterthur in Quarantäne – Zwölf positive Tests und offene Fragen Der EHCW konnte am Dienstag wegen positiver Corona-Tests nicht gegen Sierre spielen. Ob die demnächst geplanten Partien gegen die GCK Lions und La Chaux-de-Fonds stattfinden werden, ist fraglich. Urs Kindhauser

Ob der EHCW am Donnerstag gegen die GCK Lions antreten kann, ist fraglich. Foto: Madeleine Schoder

Der Dienstag war kein guter Tag für die Swiss League. Denn Corona-bedingt konnte kein einziges der fünf angesetzten Spiele ausgetragen werden. Bereits am Vortag hatten der EHC Winterthur und der EHC Olten positiv getestete Spieler vermeldet. Die Partien zwischen dem EHCW und Sierre sowie den Ticino Rockets und Olten wurden auf ein noch nicht bekanntes Datum verschoben. Am Dienstag folgten dann Meldungen über positive Fälle bei Langenthal, Thurgau und der EVZ Academy, so dass die ganze Runde ins Wasser fiel.

Beim EHCW sah die Sache am Dienstagabend so aus: Das Team hat zwölf Spieler, die bereits positiv getestet worden sind. Die Hälfte von ihnen hat keine Symptome, der die anderen klagen über Kopfschmerzen, Fieber, laufende Nase oder Husten. Schwer krank ist niemand. Der Rest des Kaders ist nicht in Quarantäne und kann, da alle doppelt geimpft sind, trainieren. Diese Spieler müssen sich gemäss Sportchef und Geschäftsführer Mario Antonelli aber am Donnerstagmorgen einem PCR-Test unterziehen. Das gilt auch für die Trainer und Betreuer.