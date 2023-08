Kolumne Kulturperle – Zwölf Vernissagen sind besser als eine Mit «Kunst im Ofen» hat Eduard Otto Baumann ein originelles Format erfunden, das den Austausch unter Kunstschaffenden fördert. Helmut Dworschak

Es ist wichtig, dass man sich anlehnen kann: Eine Künstlerin erläutert ihr Werk. Foto: Eduard Otto Baumann

Kunstvernissagen dauern in der Regel ein paar Stunden und sind oft gut besucht. In den Tagen und Wochen danach kommen nicht mehr viele. Warum also sich nicht gleich auf die Vernissage beschränken? «Kunst im Ofen» ist nur einen Nachmittag lang offen, von 14 bis 20 Uhr. Einmal pro Monat findet der Anlass statt. Der «Ofen» ist ein schmaler Raum, mit einem langen Tisch in der Mitte, der als Bar dient. An der Wand führt ein Bord entlang. Darauf stellen die Künstlerinnen und Künstler ihre Werke, die sie am Abend wieder mitnehmen.

Die Idee dazu hatte der Winterthurer Architekt und Künstler Eduard Otto Baumann. Er habe etwas für die sieben Künstler tun wollen, die ihn in seinem Atelier besucht hatten, erinnert sich Baumann. Dabei stellte er fest, dass es nicht viel mehr kostet, aber viel mehr bringt, wenn er statt einer einzigen zwölf Vernissagen macht und die Ausstellung auf einzelne Tage im Jahr verteilt. Daran könnten dann, dachte sich Baumann, zwölfmal sieben Kunstschaffende teilnehmen statt nur sieben. Das «Art Speed Connecting» war geboren.

Das Kuratieren erledigt sich von selbst: Die jeweils anwesenden Künstler empfehlen die Kunstschaffenden für den nächsten Zyklus. Einzige Bedingung: Es sollen nicht die Nachbarn aus dem eigenen Dorf sein. So können die Anwesenden ihr Netzwerk erweitern. Dieses sei wichtiger, als man denke, sagt Baumann: «Man muss halt die Leute kennen, das ist nicht nur im Kunstbetrieb so.» Und die Werke? Jeder bringt, was er möchte.

Das Feedback der Künstler sei «super». Am Samstag findet der Anlass zum achten Mal statt. Anfangs habe er zwar befürchtet, dass sechs Stunden zu lang zum Stehen sein könnten. Doch die Zeit vergehe «wie nichts». Auch eine ganz praktische Bedingung muss erfüllt sein, damit es funktioniert, das weiss der Wirtesohn Baumann: «Man bleibt, wenn man sich irgendwo anlehnen kann.» Dem dient die Bar in der Mitte.

Der nicht subventionierte Anlass kostet Baumann rund hundert Franken pro Durchführung. So viel gebe man schnell mal für ein Abendessen im Restaurant aus. «Das könnte jeder. Es ist nicht immer das Geld, das verhindert, dass man etwas macht.» Dafür muss er keine Konzepte und Anträge schreiben. Wichtig ist ihm, dass es spontan und lebendig ist.

Auch vor dem «Ofen» hat es Platz für Gespräche. Aufnahme vom 1. Juli. Foto: Eduard Otto Baumann

Helmut Dworschak ist Kulturredaktor im Ressort Stadt Winterthur. Er ist promovierter Germanist und seit 1994 journalistisch tätig. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.